Börsibuumiaegne staarmaakler hakkab Eesti Energia energiakaubandust juhtima

Oktoobrist asub Eesti Energia energiakaubanduse juhi ametisse Charlie Viikberg. Senisest energiakaubanduse juhist Veiko Räimest saab Enefit Taastuvenergia juhatuse liige.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et Charlie Viikbergi näol liitub Eesti Energiaga tugev juht ja finantsekspert. „Tal on pikaajaline kogemus finantsmaailmast, kus Charlie Viikberg väga hästi orienteerub. Lisaks on ta töötanud nii era- kui ka avalikus sektoris, mis samuti tema uues töös kasuks tuleb,“ sõnas Sutter.

Viikbergi sõnul annab Eesti Energiaga liitumine talle võimaluse naasta oma noorusaja suure kire – kauplemise – juurde. "Energiakaubandus tervikuna ja Eesti Energia tegevus globaalsel õliturul ning regionaalsel elektriturul ostjana ja müüjana on kiirelt arenev valdkond, mis pakub mulle võimalust end täiesti uue nurga all proovile panna,“ rääkis Viikberg.

