Börsid kukkusid, aga see pole veel kõik

Kui tavaliselt räägitakse finantskirjanduses, et õige korrektsioon algab kümneportsendisest langusest, on praegused värinad maailma börsidel tavapärased, kirjutab Äripäev.

„Mänguaeg on läbi, lapsed,“ kommenteeris Rabobanki analüütik Stefan Koopman Financial Timesile, kui too uuris viimaste päevade börsivaringu kohta.

Barclaysi panga strateegid hoiatasid, et „see ei ole veel kõik“ ning ütlesid Bloombergile, et lähipäevil panevad volatiilsust jahtivad fondid müüki veel 225 miljardi dollari eest aktsiaid.

Kuigi maailmas on fundamentaalnäitajad head – globaalne majanduskasv ca 3 protsenti, suuremate riikide majandus siseneb pigem buumi- kui kriisifaasi ja majanduskliima peaks tänavu paranema –, on turud paljuräägitud riske aduma hakanud. Turge kõigutab pikaajaliselt paraku ikka sentiment rohkem kui fundamentaalnäitajad.

