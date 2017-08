Börsifirmade tippjuhtide palgad langesid viiendiku võrra. Summad on endiselt üüratud

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

Audiitorfirma Deloitte läbiviidud uuringust selgus, et Londoni börsil noteeritud suurfirmade juhtide palgad on aastaga kahanenud pea viiendiku võrra. Summad on sellest hoolimata üüratud - tippjuhtide aasta tasu langes 2016. aastal 3,5 miljonile naelale võrreldes 4,3 miljoniga aasta varem.