Börsiguru: Bitcoin on nagu rotimürk ruudus

Berkshire Hathaway chairman and CEO Warren Buffett enjoys his favourite beverage, cherry Coke, before the Berkshire Hathaway annual meeting in Omaha

Bitcoin, mille hind lähenes juba 10 000 dollarini, keeras miljardäride jutu peale otsa ringi ja langes all 9200 dollari joone.

Berkshire Hathaway juhatuse esimees Warren Buffett nimetas bitcoini „rotimürgiks ruudus“. Sama ettevõtte nõukogu esimees Charlie Munger ütles, et krüptorahade kauplemine on dementsus. Microsofti kaasasutaja Bill Gates lausus CNBCile, et kui ta saaks siis panustaks bitcoini vastu.

Krüptoraha vajus esmaspäeval nädalavahetusel 9900 dollarile tõusu järel 9188,66 dollarile.

Buffett on korduvalt võrrelnud krüptoraha kullaga. Kumbki vara on ainult spekulatiivne ning ei tooda erinevalt aktsiatelt kasumit ega maksa dividende.

„Kui ostsite kulda Kristuse ajal ja arvutate kulla tootlust, siis see on mõned protsendikümnendikud aastas,“ märkis investeerimismeister.

Buffett kritiseeris bitcoini sõnades, et see on „vara mis ei loo midagi.“

„Kui ostate mittetootvaid varasid, siis te panustate, et järgmise inimene ostab selle kallimalt kuna ootab, et omakorda järgmine ostja on sellest veel rohkem vaimustatud,“ rääkis Buffett.