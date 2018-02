Börsiguru: järgmine börsilangus on kõige hullem

Kui vaadata näiteks eilset aadrilaskmist USA aktsiaturul, siis investeerimislegend Jim Rogers ütles, et me ei ole veel langustrendiga aktsiaturul, kuid kui see tuleb, saab see ränk olema, kirjutab MarketWatch.

„Kuhu ka ei vaata, kõikjal on võlg,“ lausus Rogers Holdingsi juht. Tema arvates käib aadrilaskmine, kuid me oleme kaugel sellest, et nimetada toimuvat karuturu ehk langustrendiga turu alguseks. Selleks oleks tarvis tipust vähemalt 20 protsendist kukkumist.

Neljapäeval prantsatas USA lai aktsiaindeks S&P 500 3,75 protsenti alla. Talle sekundeeris maailma tuntuim aktsiaindeks Dow Jonesi tööstuskeskmine 4,15 protsendise hävinguga. Viimane indeks on nüüd ametlikult korrektsiooni staadiumis, kuna on hiljutisest tipust enam kui kümme protsenti madalamal.

75-aastane Rogers asutas koos George Sorosiga 1973. aastal Quantum fondi. See riskifond teenis 1980. aastaks 4200 protsendise tootluse võrreldes S&P 500 vaid 47 protsendise teenistusega.

Rogersi arvates võib börs olla lähinädalatel keerulistes oludes ning tõusta alles siis kui USA keskpank tõstab märtsis ootuspäraselt intressi.

Ehkki Rogers on kuid hirmutanud karuturuga, pole me veel seal.

Novembris rääkis ta Reutersile, et USA aktsiaturul on kestnud liiga kaua tõus, mis kohe karjub karuturu järele. Mehe sõnul võiks see tulla lähima kahe aasta jooksul.

Rogers ütles, et ta on lahjalt USA aktsiaturul, mis on mullistumas. Tema sõnul on paremad investeerimisvõimalused Jaapanis, Hiinas ja Venemaal. Samas hoiatas ta, et hoidke bitcoinist eemale, kuna see lõhnab väga mulli järele.