Börsiguru prognoos: börsipidu lõppeb väga kurvalt

Aasias elav börsiguru Marc Faber, kes annab välja investeerimisuudiskirja The Gloom, Boom & Doom Report’i, prognoosis, et aktsiad võivad minna vabalangusesse ning kukkuda 40 protsenti või enamgi.

Ta hindas, et aktsiaturg võib veel kerkida, kuid siis tahavad inimesed börsidelt pageda.

Kui aktsiate hinnad kukuksid 40 protsenti, siis võiks see viia USA juhtiva aktsiaindeksi S&P 500 reedeselt sulgemisväärtuselt 2438 punktilt 1463 punktile.

Faber tõi võrdluse FANG aktsiatest ehk Facebooki, Apple’i, Netflixi ja Google (Aphabeti) aktsiad annavad juba langussignaale.

„Meil on olnud kauem kui kaheksa aastat tõusev aktsiaturg. Nasdaqil veavad tõusu väga vähesed aktsiad,” vahendab Faberit CNBC. „Tehnilisest vaatenurgast ei ole see just kuigi tervislik märk ja lisaks on aktsiad ka suhtarvude näitudelt kallid.”

„Aktsiate kõikuvus on suur ja kui aktsiad hakkavad langema, siis kukuvad nad kõvasti,” ütles ta.

Faber on väga mures, et rikkus on koondunud suurettevõtetesse ja rikaste inimeste kätte. Ta usub, et selline tasakaalutus viib lõpuks finantsturgude katkestuseni.

„Kas rahakaid inimesi maksustatakse kõrgemalt või tuleb massiivne varahindade kukkumine,” hoiatas ta. „Lõpuks kukub süsteem kokku.”

Faber on aastaid tuntud aktsiaturu korrektsioonijuttudega, kuid seda ei ole juhtunud.

„Me võime trükkida piisavalt raha, et ajada Dow 100 000ni, aga see lõppeb ekstreemselt halvasti,” rääkis ta.

Kuid lisaks pessimistlikule vaatele näeb Faber, et börsilangus võib pakkuda investoritele haruldast ostuvõimalust nagu 2003 ja 2009. aastal, kui varad olid odavad.