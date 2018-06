Börsijuht: Tallinna Sadama aktsiapakkumine täitis kõik kolm eesmärki

Tallinna börsi juht Kaarel Ots Foto: Karin Kaljuläte

Tallinna Sadam on end positsioneerinud stabiilseks dividendiaktsiaks, mistõttu võis oodata, et IPO pakub huvi päris laiale hulgale investoritele. Selliste aktsiate lisandumine on äärmiselt tänuväärne, kuna annab inimestele võimaluse teha kõige paremas mõttes pikaajalisi investeeringuid.