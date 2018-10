Börsikrahh käib mööda maailma. Varsti jõuab Tallinna

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS 2

Börsimaakler eile New Yorgi börsil Foto: Scanpix/ AFP

On see nüüd börsikrahh või korrektsiooni algus, oli eile ja on täna paljude investorite peas vastust nõudev küsimus.