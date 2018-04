Börsipäev on hilinenult algamas. Tallinna börsil saab varsti hakata võlakirjadega tehinguid tegema

Kauplemise algus Nasdaq Nordic ja Balti turgudel viibib tehnilistel põhjustel.



Võlakirjaturu avamine on planeeritud sedasi, et alates kella 14 saab hakata haldama võlakirjade tehingutellimusi ja kauplemine võlakirjadega algab kell 14:15, teatas börs.



Aktsiaturu avamise info tuleb peatselt.

Bloomberg kirjutab, et kuuldavasti toimus tulekahju börsi andmekeskuses.

„Rootsis asuvas börsi andmekeskuses käivitus tuletõrjealarm ja seejärel tekkisid andmesides ühildusvusprobleemid. Tulekahjut ei olnud,“ täpsustas börsi kommunikatsiooni Ott Raidla Ärilehele. „Praegu pole teada, millal börsidel kauplemine algab.“

Koos tuletõrjealarmiga käivitus ka automaatne tulekustutussüsteem, mis kahjustas börsi servereid. Tagavarasüsteemidega ei suudetud luua andmevahetust.

„Jumal tänatud, et mujal Euroopas on vaikne börsipäev,“ ütles Taani Sydbanki aktsiakauplemise juht Ole Kjaer Jensen Bloombergile. „Kui mahud olnuks suured, oleks see kriitiline probleem iseäranis siis kui turul oleks suurem kukkumine.“

Nii aktsiate kui võlakirjade kauplemine on segatud Kopenhagenis, Helsingis, Reikjavikis, Riias, Stockholmis, Tallinnas ja Vilniuses. Lisaks et saa kaubelda Põhjamaade indeksitooteid, aktsia- ja võlakirjaderivatiive ning tooraineid. Probleemid ei puuduta Oslot, kus on iseseisev börs.