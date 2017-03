Börsispetsialist: kas Snapchat on oma hinda väärt?

Sotsiaalmeediateenuseid pakkuva Snapchati emafirma Snapi aktsiate hind tõusis 44% esimesel börsipäeval ning õhus on küsimus, kas Snap on nüüd väärt oma hinda – ligi 30 miljardit dollarit. Snapi ettevõtte väärtus ja müügitulemused on võrreldavad Facebookiga 2012. aastal, kommenteeris Saxo Bank väärtpaberistrateeg Peter Garnry.

Snapil on väga suured lootused tuleviku suhtes – selle hind võrreldes teiste sotsiaalmeedia platvormidega tõusis kõrgele, ja seda põhjusega. Snapil on sotsiaalmeediaplatvorm, mille kasutajate hulgas kõige suurem 15-29-aastaste osakaal. Tegemist on väga atraktiivne vanuserühm reklaamijatele, mis ongi põhjus, mis Wall Streedile Snapi sotsiaalmeedia platvorm meeldib. Kuid on ka palju riske.

Me teame, et Facebook näiteks suudab väga edukalt rünnata Twitterit, neil on oma Instagrami platvorm samuti. Ka suudaksid nad näpata mõned funktsionaalsused Snapchatilt, tehes nii Snapchatile väga keerulise edasise kasvamise, mida turg neilt nüüd ootab.

Praeguse ettevõtte väärtuse juures me võime järeldada, et turg ootab Snapchatilt kasutajate arvu ja tulubaasi kasvamist järgmised 3-4 aastat igal aastal umbes 50%. See on väga järsk kasvumäär, isegi Snapchati jaoks.

Siin on palju riske ja praeguse väärtuse juures jääme me ettevaatlikuks, vaatamata väga atraktiivsele sotsiaalmeedia platvormile ja väga atraktiivsele noorte vanuserühma osakaalule selle platvormi kasutajate hulgas.