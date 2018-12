Branson: leppeta Brexit viiks Suurbritannia pankroti äärele

„Praegu on väga selge, et Suurbritannia satub pankroti äärele kui me surume edasi karmi Brexiti poole," ütles Branson BBC-le.

Bransoni sõnul peab peaminister Theresa May avalikkusega aus olema. „Ta on tunnistanud, et karm Brexit oleks täielik katastroof Suurbritannia inimestele," sõnas Branson. „Virgini ettevõtete vaatepunktist torpedeeriks karm Brexit mõned meie firmad," lausus ta.

„Kui Suurbritannia ärid kannatavad, siis kannatavad Suurbritannia inimesed ja on oluline, et inimesed seda mõistaksid," lisas Branson.