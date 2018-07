Brasiilia jalgpallil võib hästi minna, aga nende peamine ekspordiartikkel kannatab

Foto: Tiit Blaat

Samal ajal kui Brasiilia jalgpallikoondis on jõudnud jalgpalli maailmameistrivõistlustel veerandfinaali on riigi peamine ekspordiartikkel kohv kaotamas hinnas. Võitjad on lõpptootangu ehk kohvijookide müüjad ja võib-olla ka tarbijad, kirjutab Bloomberg.