Brasiilia roisulihaskandaal: VTA alustab kontrolli, kas Eestisse on roiskunud liha sattunud

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) eeldab, et nõuetele mittevastavat Brasiilia liha Eesti turul ei ole, kuid alustab sellegipoolest kontrolli.

Kõik Euroopa Liitu imporditavad loomset päritolu tooted, sealhulgas veise- ja linnuliha läbivad piiril enne impordi lubamist veterinaarkontrolli, teatas VTA. Veterinaarkontrolli käigus kontrollitakse saadetiste dokumente, identsust ning füüsilise kontrolli käigus kontrollitakse saadetise konsistentsi, välimust ja maitset ning võidakse võtta proove laboris uurimiseks.

"Riknemistunnustega liha tunnistatakse mittenõuetekohaseks ning sellist kaupa ei lubata EL-i importida. Kaup saadetakse sellisel juhul piirilt tagasi või hävitatakse," ütles VTA pressiesindaja Martin Altraja Ärilehele.

"Kuigi eeltoodust lähtuvalt eeldame, et nõuetele mittevastavat Brasiilia liha Eesti turul ei ole, alustab VTA kontrolli võimaliku turul oleva kahtlusaluse liha väljaselgitamiseks," lisas Altraja.

"Muu hulgas selgitab VTA välja, kas Eestisse on kahest kõnealusest Brasiilia ettevõttest liha imporditud. Hetkel tarbijatel muretsemiseks põhjust ei ole" lisas Altraja.

Nädalavahetusel paljastas Brasiilia politsei suuroperatsiooniga kuues osariigis võrgustiku, mille raames anti ametnikele altkäemakse ja käideldi riigi suurimates lihatööstusettevõtetes roiskunud liha. Skandaali on segatud 30 Brasiilia lihatööstust, sealhulgas riigi suurimad eksportöörid JBS ja BRF.

Brasiilia on suur lihaeksportöör ning osa roiskunud liha võib seetõttu olla sattunud ka mujale maailma müüdud liha hulka. Eestisse on Brasiiliast toodud viie viimase aasta jooksul 71 tonni veise- ja 478 tonni linnuliha, kusjuures Brasiilia on väliskaubandusstatistikas kirjas kui liha päritolu-, aga mitte saatjariik. Seega on liha liikunud mõne teise riigi ettevõtte vahendusel.

Oma lihaeksporti uurivad ka Soome ja Rootsi vastavad ametkonnad. Uurimist on alustanud ka kaubandusketid.

Näiteks suur kaubanduskett SOK, kellele kuuluvad Prisma poed Soomes ja Eestis, on alustanud Helsingin Sanomate teatel uurimist, et selgitada poodides müüdud Brasiilia päritolu veisefilee päritolu kuni tapamajani välja. SOKi ärijuhi Ilkka Alarotu sõnul pole Brasiilia veselihaga seni kvaliteediprobleeme tuvastatud.

Teine Soome suur kaubanduskett Kesko lõpetas aga Brasiilia veiseliha müügi mõni aeg tagasi just kvaliteediprobleemide tõttu. "Liha oli roiskunud juba alguses või oli transpordi ajal külmutus üles öelnud. Ükskõik kumb see põhjus oli, aga liha oli müügikõlbmatu," rääkis Kesko kaubanduse juhataja Ari Akseli.

Soome suur hulgifirma Meira Nova teatas Helsingin Sanomatele, et vaid ühe protsendi jagu ettevõtte lihamüügist on Brasiiliast pärit toorainest ning kvaliteediprobleeme pole firma täheldanud.

"Meil on vaja rohkem infot, kuid kõik see on väga murettekitav. Olen brasiillaste ja lihatööstuse pärast mures. Toiduainetööstuses on kord kadunud mainet väga raske tagasi saada," ütles Meira Nova tegevijuht Eero Raappana ajalehele.