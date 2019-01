Brasiilia vannutas ametisse oma Trumpi, kellele Eestis sirgunud börsikaupleja panustas

Nimekas börsipsühholoog Alexander Elder ütles mullu septembris Ärilehele, et elame väga huvitaval ajal. „See meenutab mulle 1930-ndaid, kui võimule tulid autoritaarsed liidrid – Stalin, Hitler, Atatürk, tegelikult oli ka Roosevelt USA-s päris autoritaarse juhtimisstiiliga. Praegu toimub midagi sarnast – Putin, Trump, Erdoğan Türgis, Orbán, Modi (Ungari ja India peaministrid – toim). Viimasel ajal iga kord, kui valimised on võitnud tugev natsionalistlik autoritaarse juhtimisstiiliga poliitik, on börsil tulnud tõusev ehk pulliturg.”

Nii oli see Indias, Trumpi võidu järel tekkis tõusulaine USA-s, sel suvel ka Mehhikos, kui presidendivalimised võitis populistiks peetav Andrés Manuel López Obrador.

Elderi pilk sai suunatud Brasiiliasse „Kui seal saab võimule Bolsonaro (ultraparempoolsete vaadetega Jair Bolsonaro, kes arvamusküsitluste järgi oli presidendivalimiste selge favoriit – toim.), siis võiks börsil tulla head ajad,” rääkis Elder Tallinnas enne Äripäeva korraldatud kauplemiskoolitust. „Põhimõtteliselt on Bolsonaro Brasiilia Trump, kes on konservatiivne seaduse jõudu tähtsustav mees, kelle majandusnõunik tegi Tšiilis 1970-ndatel majandusreformid.”

Elder on Brasiilia aktsiaturul tegutsenud juba mõnda aega. Ta on ostnud nii Brasiilia aktsiatesse investeerivaid börsil kaubeldavaid fonde kui ka Brasiilia ettevõtete aktsiaid, mille hoiutähtedega tehakse tehinguid New Yorgi börsil. Vähelikviidseid Brasiilia asju ta ei puutu.