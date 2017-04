Brexit võib miljonitele kaasa tuua suuri ebameeldivusi. Lätlasi ja leedulasi on Suurbritannias eriti palju

Briti peaminister Theresa May alustas kaks aastat kestvaid lahkumisläbiräkimisi, mille tulemusel peaks Suurbritannia liidust eralduma. Kõnelused saavad olema rasked ning 4 miljonit inimest ootavad ärevusega, milline on nende saatus, kirjutab Bloomberg.

Bloomberg toob välja, et Suurbritannias elab üle 3 miljoni Euroopa Liidu kodaniku ning teistes liidu riikides elab peaaegu miljon britti. Kui kõneluste käigus kaob või saab piiratud inimeste vaba liikumine, siis teoreetiliselt võivad need inimesed ilma jääda paljust. Võtame näiteks pangakonto, töökoht, üürileping. Kuid nad võidakse ka riigist välja saata. Nii Euroopa Liit kui ka Suurbritannia on lubanud, et nendele küsimustele leitakse vastus kiiresti.

Tabelisse, kus on toodud nende riikide kodanikud, keda Suurbritannias kõige enam on, Eesti ei mahugi. Ligi 30% moodustavad sellest seltskonnast poolakad. Tunduvalt väiksem on iirlaste arv ning kolmandal kohal inimeste arvult on Rumeenia. Eestit tabelis ei ole, küll aga Leedu ja Läti ning väga võimsate numbritega. Leedukaid on isegi rohkem kui prantslasi ja sakslasi. Lätlasi on vähem, aga ka neid on seal ligi 100 000. Kokku elab Suurbritannias 3,13 miljonit teistest Euroopa Liidu riikidest pärit inimest.

Kus aga elavad britid? Enam kui 34% neist on valinud elukohariigiks Hispaania. Järgnevad Prantsusmaa ja Iirimaa. Selles tabelis on Eesti Lätist ja Leedust ees. Kokku elab britte teistes Euroopa Liidu riikides 869 143.