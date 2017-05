Brexiti eestvedaja: vaadake Norrat - nad on väikesed, aga iseseisva riigina täiesti edukad!

Brexiti eestvedajaid, homme Pärnu juhtimiskonverentsil üles astuv Briti poliitik Nigel Farage soovitab mõista, miks Brexit juhtus - ja hakata Euroopast teisiti mõtlema, kirjutab Äripäev.

Ajakirjaniku küsimusele, et Suurbritannia saab ehk tõesti üksi hakkama, aga mida peab tegema Venemaaga piirnev Eesti, vastas Farage: "Ma saan tõepoolest täielikult aru, et geograafilise asukoha tõttu on Eestiga teine lugu. Aga vaadake Norrat - nemad on küll ka väikesed, kuid olnud iseseisva riigina ülimalt edukad!"

"Eesti on pärast Nõukogude Liidust eraldumist suurepäraselt hakkama saanud. Iseseisvad riigid teevad ise seadusi ja saavutavad maailmas omi kokkuleppeid, ja teie teete seda paremini kui suurem osa Euroopa Liidu riike. Mõistan hästi Eesti lääne-orientatsiooni ja eemaldumist idast."