Brexiti-järgne euroliidu asutuste kolimine ähvardab ülisuurte arvetega

Euroopa Meditsiiniagentuur seisab silmitsi kohustusega maksta pärast Brexitit ning agentuuri Londonist lahkumist 20 aasta rendi ehk kokku 400 miljonit eurot, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Meditsiiniagentuur peab pärast Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist kolima mõnda liidu liikmesriiki, kuid mõned aastad tagasi sõlmiti Londonis Euroopa ühes kallimas piirkonnas Canary Warfis asuva hoone pikaajaine rendileping, millel ei ole katkestamise võimalust. Nii peabki agentuur Euroopa Parlamendi raporti kohaselt maksma kuni 2039 aastani renti 16 miljonit eurot aastas, lisaks veel maksud ja lisatasud.

Brüssel ootab, et Suurbritannia maksaks 100% neist kulutustest ning lisaks kataks ka agentuuri kolimisega seotud kulud.

„Suurbritannia peaks katma euroliidust lahkumise protsessiga seotud kulud, näiteks agentuuride ning teiste ELi asutuste kolimisega seotud kulutused,“ kirjutas Euroopa Komisjon läbirääkimiste lepingu mustandis.

Parlamendi raport kaitseb agentuuri otsust rendilepingust varem taganemise klausli üle läbirääkimisi mitte pidada, märkides, et lepingut sõlmimise ajal 2011. aastal ei olnud potentsiaalset Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist ette näha.

Euroopa Liit hindab, et aastani 2039 makstav rendisumma on 347,6 miljonit eurot. Kinnisvaraeksperdid aga tõdevad, et teenustasude ning maksude lisandumisel kerkib see summa 400 miljoni euroni.

Briti valitsus kinnitab, et Meditsiinagentuur ning Euroopa Pangandusjärelevalve ei pea pärast Brexitit lahkuma ning teema on lahkumisläbirääkimiste küsimus. Brüsseli seisukohta aga on, et Euroopa Liidu institutsioonid ei saa paikneda euroliitu mitte kuuluvas riigis ning Suurbritannial ei ole nende ümberasumise kohta sõnaõigust.

Majandusleht toob suurte rendimaksetega hakkama saamise ühe võimalusena välja maja allrendile andmise, kuid siingi valitseb Londonis suur konkurents. Nii tõdes üks kinnisvaraekspert, et isegi kui allrendi osas kokkuleppele jõutakse, tuleks agentuuril silmitsi seista 60 miljoni euro suuruse kuluga, sest mingi aeg on maja paratamatult ilma üürilisteta ning lisanduvad ka turunduskulud.

Euroopa Liit peaks agentuurid kolimise kriteeriumid ning ajakava avaldama laupäevasel liidu liidrite kohtumisel.