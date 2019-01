Brexiti lähenemine tõi kaasa uue nähtuse. Alanud on kõige kokkuostmine

Ta märkis, et grupp ei tegele hirmutamisega. Täpselt vastupidi – pigem on tegemist vanamoodsete planeerivate inimestega. „Me ei prognoosi, et me ei saa midagi pärast brexitit,“ märkis ta. „Me ütleme, et võite poodi sattudes avastada, et riisi pole müügil. Millega te seda kodus asendate?“

Ta märkis, et Šveitsis on normaalne, et inimestel on kodus kahe nädala toiduvaru.

Paljud näoraamatu uudisgruppiga liitujad kardavad just ravimite otsasaamise pärast. Tahetakse veenduda, et pärast 29. märtsi ei tekiks ootamatuid probleeme.

DevonLive märkis, et inimesed ostavad toidupuuduse vältimiseks ligi 300 naela maksvaid brexiti ellujäämispakikesi, milles on 60 toidukorra jagu 25-aastat säilivat toitu ja veefilter. 295-naelase hinnalipikuga pakikesi müüb ettevõte nimega Emergency Food Storage. Alates detsembrist on juba müüdud ligi 600 sellist komplekti.

Daily Mailis ilmus lugu, et brexitiks valmistujad valmistuvad D-päevaks.

Cornwallis elav 36-aastane Nevine Mann ja tema abikaasa 37-aastane Richard teatasid, et neil on piisavalt hädavajalikku, et pidada vastu neli kuud kui Ühendkuningriik kukub leppeta Euroopa Liidust välja.

Mida siis on kolme lapsega pere kokku ostnud? Lihtsam on küsida, mida nad pole ostnud. Neil on kokku ostetud terved ubade, tuunikala, riisi, kuskussi, kikerherneste, pasta, tomatikonservide, piima, konserveeritud maisi, paratsetamooli ja ibuprofiini varud. Neil on mägede viisi aspiriini, mahlas, seepi, piimapulbrit, mett, teed, kohvi, kaeraputru, rosinaid, leiba ja pärmi. Õigupoolest hakkasid nad iganädalastel ostureisidel ostma tavapärasest rohkem juba sellest ajast alates kui algasid brexiti kõnelused.

„Kokkuleppeta brexitil oleks katastroofilised tagajärjed riiki kauba toomisel, vähemalt lühiajaliselt,“ märkis Nevine Mann. „Hakkasime ostma veidi rohkem kui tavaliselt.“

Köögikapis leidub 52 purki ube, 16 purki tuunikala, tohutu majoneesipudel, kaheksa tomatikonservi ja muudki. Kuid sellega valmistumine ei piirdu. Nad on ostund seemneid, et saaks aias ise toidukraami kasvatada ja vihmavee puhastamise varustuse. Lisaks on neil nüüd katusel päikesepaneelid ja suur veepaak. Millest kõigest ei või tekkida puudus kui Suurbritannia EL lahkub.

Tuhanded naelad kuluvad valmistumiseks. Ühe kõnekeskuse töötaja ostis lisaks toiduainetele ja ravimitele ka matkavarustust, kuna tema arvates algavad Ühendkuningriigis brexiti järel mässud ja rahvarahutused.

33-aastane mees peab rahutusi garanteerituks ja plaanib põgeneda Glasgowst Šoti mägimaale. McLean ei istu seniks käed rüpes. Ta omandab kasulike oskuseid – kuidas küttida oravaid ja koguda vihmavett joomiseks. Tal on juba valmis maaaluse punkri ja tunneli plaan, sest brexiti järel on Venemaa sissetung tõenäoline, kirjutab Daily Mail. Ta on viimsepäevaks valmistunud juba kuus kuud ja tal on kõik hakkamasaamiseks vajalik olemas. Isegi kirves. Punkri rajamise ajaks on tal ka sugulaste jaoks ostetud telgid, magamiskotid, pealambid, seljakotid ja isegi talveriided.