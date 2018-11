Brexiti lepe läheb igale britile maksma kuni 1100 naela aastas

Rahvusliku majandus-ning sotsiaaluuringute instituudi analüüs näitab, et Briti peaministri allkirjastatud lepingu majanduslikud kahjud on väiksemad kui need, mis oleksid kaasnenud Euroopa Liidust ilma kokkuleppeta lahkumisega, kuid Suurbritannia sissetulekud kahanevad väheneva kaubanduse, välisinvesteeringute, tootlikkuse ning migratsiooni tõttu.

Kui ka Briti parlament leppe heaks kiidab, ei paista sealt lubatud nn „Brexiti leppe dividendi“, sest lõplike Suurbritannia ning Euroopa Liidu kaubandussuhete osas valitseb suur selgusetus.

Raport avaldatakse täna ning selle koostamist rahastas uut EList lahkumise referendumit sooviv organisatsioon.

Majandusleht kirjutab, et uuringu tulemused on kooskõlas mõttekoja varasema, enne 2016. aasta referendumit koostatud raportiga, millel ei olnud välist rahastajat. Samuti on tulemused sarnased IMFi viimase analüüsi ning valitsuse jaanuaris lekkinud uuringuga.

Mõttekoda uuris Suurbritannia EList lahkumise pikaajaliste majandusmõjude puhul kahte võimalikku stsenaariumit: pärast Iirimaa piiriküsimuse lahendamist lõpetab Suurbritannia Kanada stiilis vabakaubandusleppega või jääb Suurbritannia euroliidu tolliliitu.