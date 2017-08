Brexitihirmus britid avavad hoogsalt valuutakontosid

Londonis Heathrow lennuväljal on suur HSBC panga reklaam „Maailma kohalik pank“, kuid panga brittidest kunded kardavad brexitist räsitud naela ning poliitilisi tõmbetuuli, eelistades pangas avadada valuutakontosid.

Nõudlus HSBC valuutakontode järele Suurbritannias kasvas juunis võrreldes maiga 23 protsenti., ütles panga pressiesindaja Ankit Patel Bloombergile. 8. juuni valimistel eeldati, et peaminister Theresa May võidab valimised mängleva kergusega, kuid üllatavalt saatis edu hoopis leiboriste Jeremy Corbyni eestvedamisel, kes nõudis riigi suuremat sekkumist ja kõrgepalgaliste suuremat maksustamist.

Inimesed ärkasid brexiti järel üles ja avastasid, et neil on valuutarisk, rääkis rikkaid inimesi nõustava Brewin Dolphini investeerimisjuht Rob Burgeman. Britid hakkasid tema sõnul kartma, et Corbyn võis saada juba järgmisel kuul peaministriks.

HSBC pakub valuutakontorisid 14 välisvaluutas. Enamus konto avajaid valivad USA dollari või euro. Tänavu seitsme kuuga on lisandunud uusi kundesid mullusest viis protsenti rohkem.

Erinevalt teistest Ühendkuningriigi jaepankadest on HSBC-l välismaal laialdane eraisikuid teenindav kontorivõrk. Ka Barclays pakub valuutakontosid, kuid keeldus vastamast nende avamise aktiivsuse kohta. Lloyds Banking Group teatas, et välisvaluutakontode arv on muutunud vähe.

HSBC teatas, et nende juures avatud välisvaluutas kontodest kuulub 57 kontodest brittidele.

Burgerman Brewin Dolphinist ütles, et välisvaluutas kontod on eriti kasulikud inimestele, kellel on lisaks kinnisvarale välismaal ka üleval hüpoteeklaen või neile, kes plaanivad kolida pensionipõlveks välismaale.