Brexitist on head loosi tõmbamas ka üks väike Euroopa riik

Luksemburgist on saamas väga tõsine konkurent suurtele Euroopa riikidele, et saada endale Suurbritanniast peakontorit ära viia soovivaid firmasid. Teatavasti soovib Suurbritannia Euroopa Liidust lahkuda. Kindlustusfirmad, varahaldurid ja finantstehnoloogia ettevõtted on vägagi huvitatud sellesse väikeriiki kolimisest, kirjutab Bloomberg.

Luksemburg on vägagi loogiline valik neile firmadele, kes soovivad olla ühe jalaga Euroopa Liidus, ütles riigi rahandusminister Pierre Gramegna Bloombergile.

„Väga suured kindlustusfirmad on viimastel päevadel teada andnud, et soovivad kolida Luksemburgi," ütles ta ja lisas, et varahaldurid mõtlevad sama moodi. Isegi finantstehnoloogia tegijaid on huvitatute seas.

Kindlustusgigant American International Group andis 8. märtsil teada, et toob oma operatsioonid Luksemburgi ja Šveitsi. Lloyd's andis teada, et ka nemad kaaluvad tõsiselt väikeriiki. Teised kandidaadid on Frankfurt ja Dublin.

Briti peaminister Theresa May plaanib lahutusprotseduurile hoo sisse anda selle kuu lõpus, et 2019. aasta alguses liidust välja astuda. See tähendab suure tõenäosusega ka seda, et Suurbritannia lahkub ühisturult. Kaob ka nö liidus tegevusloaõiguse andmine, millest just erinevad ettevõtted huvitatud on.

„Paljud olulised tegijad on enda struktuuri nii üles ehitanud, et nad on ise Londonis ja katavad sellega kogu Euroopa Liitu. Nüüd on paljudel vaja nö teist jalga. Luksemburg on selleks igati loogiline valik," ütles Gramegna.

Loe veel

Riik näeb palju vaeva, et olulisi tegijaid endale meelitada.

Luksembrurg on tänaseni USA järel maailma suuruselt teine fonditurg, aga kuna pankade turvalisuse reeglid on muutunud, siis ei suuda nad enam firmasid nii edukalt endale meelitada. Riik on ka aina suureneva surve all seetõttu, et nad on mõnede rahvusvaheliste firmadega sõlminud maksupoliitilisi kokkuleppeid. Siiski on riik oma kaasaegsuse ja kiiruse tõttu väga populaarne sihtkoht.