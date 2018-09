Briti ajaloo üks suuremaid finantskelme soovitakse riigist välja saata

Adeboli „saavutus" UBSi harus on briti ajaloo suurim selline kelmus ja nüüd soovitakse ta riigist välja saata. Ta on juba kinni peetud ning 10. septembri kandis peaks see kõik ka toimuma.

Mees andis end ise üles Šotimaa Livingstoni politseijaoskonda, kus 38-aastane Adeboli viidi edasi Dungavali väljasaatmiskeskusesse.

Adeboli sündis Ghanas. 4-aastasena lahkus ta perega Lähis-idasse ja 12-aastasena pandi ta Inglismaale kooli. 2012. aastal mõisteti ta süüdi loata tehtud tehingutega pangale 2,3 miljardi dollari suuruse kahju tekitamise eest. Ta mõisteti seitsmeks aastaks vangi, millest ta pidi ära istuma poole. Samas ütlevad briti seadused, et üle nelja aastase vanglakaristuse saanuid ootab automaatne riigist välja saatmine.

Adeboli on pärast vanglast vabanemist veetnud sõpradega aega Šotimaal, aga ta peab tudengitele, äriinimestele ja teistele kõnesid pangandusest, juhtimisest ning sellest, kuidas mitte teha seda, mida tema korda saatis.

Oma vastuväidetes ütleb ta, et tema sõbrad ja pere on Suurbritannias. Ta elab kahe ristilapsega, kelle eest ta hoolt kannab. Lisaks on tema väide see, et ta õpetab parasjagu teisi, kuidas mitte teha seda, mida tema tegi ning ta ei ole ohtlik kurjategija.

Adoboli advokaat soovib veel teha viimase katse, et mees riiki jääks. Mees tuli riiki tudengiviisaga ja pärast Nottinghami ülikooli lõpetamist asus tööle UBS-i. Talle anti tööluba ja seega sai ta ka püsiresidendi staatuse. Ta töötas pangas seni kuni ta 2011. aastal arreteeriti. Püsielaniku staatusega kaasnevad hüved võeti temalt ära juba vanglakaristusega. Ta ei ole kunagi taotlenud briti kodakondsust.