Briti eakad kasutavad kinnisvara sularahaautomaadina

Briti eakad kasutavad oma kinnisvara sularahaautomaadina ja on pakkunud Briti majandusele seitsme miljardi naelast tuge, teatas Legel & General Group.

Suurbritannias saavad 55-aastased ja vanemad inimesed võtta eluaseme vastu laenu. Prognoosi kohaselt läheb sel teel iga laenuks võetud nael maksma pensionäridele intressikuluna 2,34 naela, kirjutab Bloomberg.

Vanainimesed saavad nii maksuvabalt raha ilma igakuiseid makseid tegemata. Seevastu intressikulu kannab liitintressi ja laen makstakse tagasi kui inimene sureb ja eluase müüakse.

Sel teel saadud laenuraha saab kasutada milleks iganes alates eluaseme remondist, puhkuseks, aidates lastel eluaset osta kraapides kokku omafinantseeringut kuni olemasolevate laenude tagasimaksmiseni.

Küll on aga Legal & Generali ja teiste selliste laenude pakkujad sattunud kriitikatule alla. Sõltumatu nõustaja Responsible Equity Release andmetel on sellised laenud väga kulukad. Neil on fikseeritud 3,8 kuni kuue protsendine intress. Tavaliste eluasemelaenude intressimäär on kahe protsendi kandis, selgub Briti keskpanga andmetest.