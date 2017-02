Briti ekspeaministri abikaasa firma kallid brändiriided õmmeldakse Leedus

Endise Briti peaministri David Cameroni abikaasa Samantha kalli rõivabrändi Cefinn riideid õmmeldakse Ida-Euroopas, sealhulgas ka Leedus Kaunases, vahendab Leedu Delfi ajalehte Daily Mail.

Kaunases asuva Kauno Baltija toodete seas on ka kaubamärgi Cefinn tooted. Cefinni pluusid ja topid maksavad 110-180 naelsterlingit (130-213 eurot).

Rõivad on disainitud Londonis, kuid valmis õmmeldakse need Makedoonias ning Leedus.

Kauno Baltija juht Vidas Butkus on komandeeringus ega saanud Delfile kommentaare anda. Daily Mail kirjutab, et kalleid rõivad õmblevate Kaunase vabriku töötajate kuupalk on 1000-1300 eurot.

Kauno Baltija esindajad seda infot ei kinnitanud tõdedes, et sellist informatsiooni saab jagada vaid peadirektor.

Augustis toimus Makedoonias uurimine. Nimelt maksti õmblejatele ebaseaduslikult töö eest 0,64 naela (0,75 eurot) tunnis ning nende töötingimused olid mitte ainut jubedad, vaid lausa ohtlikud.

Palju Makedoonias Cefinni kaubamärgi toodete õmblemise eest makstakse, pole teada.

Briti organisatsiooni Labour Behind the Label (töötaja kaubamärgi taga-toim.) Nicole Pound lausus, et lääneriikide brändide toodang õmmeldakse sageli Ida-Euroopas, sest seal on tööjõud odav.

Cefinni esindajad kinnitavad, et ettevõtte tootmisprotsessis rahvusvahelisi norme ning reegleid ei rikuta. „Cefinn teeb koostööd vaid nende ettevõtetega, mida regulaarselt kontrollitakse. Lisaks sellele teeme me ise regulaarseid kontrolle,“ lausus Round.