Briti ettevõtja: Brexit tuleb kindlasti ja nii tuleb ka e-residente

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumine näib vaevaline ja on sealsed poliitmängud tunduvad asja vaid keerulisemaks ajavat. Ettevõtjatel seevastu ei ole aega oletusteks või mängudeks – tegevuse jätkumine tuleb kindlustada. Aasta pärast Brexiti hääletust on brittide taotluste esitamine kasvanud, 1153-st e-residendist on ettevõtte rajanud Eestis 86, kirjutab ERR Uudised.