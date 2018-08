Briti keskpanga juht hoiatas kokkuleppeta Brexiti eest

Briti keskpanga juht Mark Carney hoiatas reedel, et ebamugavalt kõrge on Suurbritannia Euroopa Liidust kokkuleppeta lahkumise risk, kirjutas Reuters.

Kuigi see väga ebasoovitud stsenaarium oli ebatõenäoline, on see jätkuvalt võimalik ja Suurbitannia ja EL peaksid töötama selle vältimise nimel.

Kuigi keskpanga juht sellise sõnumi edastas, ei seganud see Briti keskpanka neljapäeval tõstma baasintressitaset 0,5 protsendilt 0,75 protsendile. Nüüd on baasintress kõrgeimal tasemel alates 2009. aasta märtsist.

Kuigi see tähendab, et 3,5 miljonit inimest kes on võtnud muutuvintressimääraga seotud laenu, peavad hakkama rohkem maksma, toob see veidi kergendust raha hoiustajatele.

Keskpanga juht ütles, et ka tulevikus on oodata tagasihoidlikus ulatuses vaikset intressitõstmist.

Mõnigi äriühendus pani kahtluse alla, kas on ikka hea mõte tõsta intressi enne selgust kas Suurbitannia jõuab Euroopa Liiduga brexiti osas mingile kokkuleppele, kirjutas BBC.