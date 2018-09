Briti kõige toretsevam üliõpilane. Tudeng on palganud 12-pealise abiliste armaada. Üks neist peab ta hommikul äratama

India miljardäri tütar (ei isa ega tütre nimi ole teada) tütar on alustamas ülikooliteed ning ta on endale palganud tööliste armee, kes teda sel ajal poputaks. Vaja on majahoidjat, uksehoidjat, autojuhti ja teisi abilisi. Teda kutsutakse „briti kõige toretsevamaks üliõpilaseks." Lisaks majahoidjale ja peateenrile on tal ka erakokk, autojuht ja hunnik teenreid. Ta ei ela muidugi ühikas. Vanemad ostsid talle häärberi, et ta ei peaks Šotimaal õppides tõelise tudengieluga kokku puutuma.

Suve alguses levis reklaam, kus otsiti lõbusat ja lahket majahoidjat, kes pakataks energiast. Tema roll oleks äratada tudeng hommikul üles, koordineerida tema päevakava ja tegevusi ning abistada teda enda korda tegemisel. Majahoidja ülesanne on ka tudengi garderoobi korras hoidmine ja tema eest sisseostude tegemine.

Peateenri ülesanne on ülejäänud meeskonna töö koordineerimine. Töötajad peavad igal võimalusel tudengile uksi avama. Teenrid katavad laua, serveerivad toitu ja koristavad. Kuulutuses oli kirjas, et perekond on väga rangete kommetega ja nad soovivad kogemustega töötajaid. Neile makstakse palka 39 000 dollarit.