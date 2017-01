Kuulus Briti kokk ning tervisliku toidu propageerija Jamie Oliver plaanib Brexiti foonil odavnenud naela tõttu sulgeda Suurbritannias kuus Itaalia restoran.

Nimelt on odavnenud nael suurendanud juba niigi väheste külastajate pärast kannatanud söögikohtade kulusid, vahendab Bloomberg.

Restoranid Aberdeenis, Exeteris, Cheltenhamis, Richmondis, Tunbridge Wellsis ja Londoni Ludgate Hillis sulgevad uksed selle aasta esimeses kvartalis.

Jamie Oliveri otsus on viimane tunnistus, et brittide juunikuisele Eroopa Liidust lahkumise otsusele järgnenud naela odavnemisel on ettevõtlusele tõsine mõju. Oliveri pressiesindaja sõnul on sisseostetavate toodete nagu näiteks Itaalia oliivide kerkinud hind muutunud restoranide tegevuse jätkusuutmatuks.

„Iga restoraniomanik teab, et see on karm turg ja Brexiti otsusele järgenud surve ja ebakindlus on muutnud selle veelgi keerulisemaks,“ tunnistas ettevõtte juhatuse esimees Simon Blagden.

Suletavad söögikohad annavad vähem kui 5% restoraniketi käibest ning ka personalist. Ettevõtte teatel otsitakse 120 töötajale, keda sulgemine puudutab, alternatiivset tööd.

Seevastu väljaspool Suurbritanniat plaanib Oliver sel aastal avada 22 Itaalia restorani, söögikohad lisanduvad teiste seas Austraalias, Brasiilias ja Venemaal.

Blagdeni kinnitusel läheb ettevõtte äri tervikuna väga hästi. Eelmise aasta kokkuvõttes avati uusi söögikohti ning kasvas ka käive.