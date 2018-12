Briti legendaarne muusikakaupmees on tõsistes raskustes

Saneerijaks nimetati KPMG ning ettevõte peaks tegutsema kuni potentsiaalse ostja leidmiseni, teatas täna HMV pressiteates. Õigupoolest oli ettevõte enne 2013. aastal restruktureerimisspetsialisi Hilco poolt ülevõtmist kah saneerimise all.

Sky News teatas varem, et 2200 töökohta on ohus kui HMV läheb saneerimisele. Ettevõte pidas rahastamiskõnelusi juhtivate muusikatööstuse ettevõtetega, kuid need ebaõnnestusid.

HMV ikoonpood Londonis Oxford Streetil loodi inglise helilooja Edward Elgari poolt 1921. aastal. Ettevõttel on maaimakuulus logo koer grammofoniga.

„Jõuluperioodil kukkus DVD-turg aastaga enam kui 30 protsenti ja HMV-l läks sellest oluliselt paremini, kuid selline võtmesektori turu tagasilöök on jätkusuutmatu,“ ütles HMV juht Paul McGowan. Restruktureerimisspetsialist Hilco maksis HMV eest 2013. aastal 50 miljonit naela.

Alates 2013. aastast on ettevõte kannatanud CD-de, DVD-de ja videomängude müügikonkurentsi pärast supermarketite ja online-teenustega. Hiljem on muuskatööstusst tabanud online-striimingteenuste nagu Spotify ja Apple Musicu populaarsuse kasv.

2013. aastal oli HMV-l 230 poodi ja 4000 töötajat. Kaasajal on ettevõttel 125 poodi ja 2025 töötajat.