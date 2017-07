Briti leht: Brexiti korral pääseb ühisturule Eesti kaudu saja euroga

Ligi 1200 Brexitit pelgavat Suurbritannia ettevõtjat üritavad säilitada pääsu ühisele turule, kasutades tagauksena Eesti e-residentsust, kirjutab Times.

Eesti on disaininud brittidele võimaluse, kuidas püsida "sees", kui kogu riik on "väljas", kirjutab ajaleht. Ühekordse sajaeurose tasu eest on võimalik saada e-residentsus nii, et ükski firma juht ei pea kordagi Eesti pinnale astuma.

Timesi teatel on juba 86 Ühendkuningriigi ettevõtet registreerunud Eestis. Need on täiesti legaalsed Euroopa Liidu ettevõtted, võivad kaubelda kogu ühisturul ja isegi taotleda Brüsselilt rahastust.

"Ma kutsun seda sajaeuroseks Brexiti kindlustuspoliisiks," ütles Timesile Dirk Singer, kes hiljuti asutas Eestis digitaalse turunduse agentuuri ja juhib seda Londonist. "Siin pole midagi mõelda, kui sa oled Suurbritannia teenuste osutaja, kes ajab äri kogu Euroopa Liidus."

Singer maksab 99 eurot kuus täispaketi eest, mis sisaldab administreerimis- ja raamatupidamiskulusid. Tema sõnul oleks selline asi Suurbritannias "kujuteldamatu".

Londonis asuv finantskonsultant ja investor Chris Sier sai samuti Eesti e-residendiks. "Ma teen seda praegu seepärast, et ma tahan, et mul oleks ELis kliente," ütles ta. "Ühisturul püsimine on väga hea asi."

Skeem sobib pigem teenuseid osutavatele ettevõtetele, kirjutab Times, sest kaupu eksportivad ja importivad firmad peavad arvestama ka tollireeglitega, mis sõltuvad nende geograafilisest asukohast. Ajalehe teatel meelitab e-residentsus peale brittide ka ettevõtjaid Indiast ja Ukrainast.

Eesti e-residentsuse eest vastutav majandusministeeriumi IT-asekantsler Siim Sikkut rahustas Briti ajalehte, et EL ei keela ära skeemi, mis pakub tagaukse kaudu ühisturule pääsu.

"Mida me müüme, on usaldus. Kui Brexit juhtub, tormavad kõik ELi liikmesriigid kohale, et meelitada Ühendkuningriigi ettevõtteid enda juurde. Ainus vahe on, et meie teeme seda digitaalselt," ütles Sikkut.

Suurbritannia firmasid meelitab näiteks Portugal, kes on asutanud 200 miljoni euro suuruse investeerimisfondi riiki ümberkolivatele iduettevõtetele. Prantsusmaa pakub elamisluba koos 45 000 eurose ümberkolimisfondiga 70 ettevõtjale koos perekonnaga. Malta annab ELi passi igaühele, kes maksab 650 000 eurot ja ostab kinnisvara. Ka Küprosel on samalaadne programm.