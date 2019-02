Briti lennufirma pankrot jättis sajad reisijad lõksu

Flybmi emafirma British Midland Regional Limited teatas laupäeval, et kuulutab välja pankroti kerkinud kütusehindade ja Brexiti tekitatud ebakindluse tõttu, kirjutab USA Today.

„Kahjuks on see muutunud meie ainsaks valikuks, kuna probleemid, eriti need, mille on tekitanud Brexit, muutusid ületamatuks," teatas lennukompanii oma kodulehel.

Lennufirma teade jättis lennupiletite eest maksnud reisijad omapäi. Flybmi ütles reisijatele: „Ärge minge lennujaama."

„Kõik kliendid, kes plaanisid lennufirmaga lennata, peaksid ostma piletid mõnelt teiselt lennukompaniilt," seisis Flybmi veebilehel. Ettevõte teatas ka, et ei saa klientidele tühistatud piletite eest raha tagasi maksta.