Briti lennufirmade toitlustaja suurendab Brexiti eelõhtul lennukitoidu varusid

Kuna leppeta Brexit tooks kaasa viivitusi Suurbritannia sadamatega seotud kaubavahetuses, on maailma suurim lennufirmade toitlustaja hakkanud juba Brexiti-järgseks ajaks varuma suupisteid, snäkke ja plastiknõusid, vahendab Bloomberg.

Gate Gourmet, mis toitlustab 20 erinevat lennufirmat kümnes Suurbritannia lennujaamas, on asunud ladudesse koguma pitsat, jäätist ja äriklassis reisijatele ka pardipraadi, et vähemalt esimesed kümme päeva pärast Brexitit oleks lennureisijatel kõhud täis.

Külmutatud toitu hoitakse Peterborough’s asuvas laohoones, samal ajal kui suured varud snäkke, maapähkleid ja tualettpaberit on koondatud Londonis asuvasse toatemperatuuri hoidvasse laohoonesse.„Ettevõtted võivad sattuda tõsistesse raskustesse, kui nad end selleks olukorraks ette ei valmista ja ei taga varude olemasolu,” lausus Zürichis asuva ettevõtte Lääne-Euroopa juht Stephen Corr.

„Me oleme järk-järgult suurendanud Euroopa Liidust tarnitavate toodete laovaru, tagamaks selle, et tagasilöögid Suurbritannia piiridel meid võimalikult vähe mõjutaks,” lisas ta. Koos pardatoiduga on kasvanud ka autoosade, lennukitiibade, ajalehepaberi, õlle ja vähiravimite varumine kümnetesse sellel eesärgil ette nähtud laohoonetesse.

Gate Gourmet on Gategroup Holding AG tütarfirma. Lennutoitluse grupp kuulus varasemalt Swissairile, kuid nüüd on Hiina päritolu HNA Groupi all. Enamus toidust valmistatakse Hispaanias ja Saksamaal ning tarnitakse Suurbritanniasse veoautodega.