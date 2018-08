Briti luksusautotootja kinnitas börsile mineku plaani

See oleks üle aastate esimene Ühendkuningriigi autotootja börsile minek. Pigem on Briti autobrändid nagu Jaguar, Bently ja Rolls-Royce müüdud välismaistele omanikele.

Mullu suutis ettevõte teenida esimese kasumi pärast 2010. aastat. Täna teatas ettevõte, et esimese poolaasta kasumiks kujunes 42 miljonit naela.

Autotootja suurimate omanike seas on Itaalia investeerimisfond ja Kuveidi investorid.

Ettevõte plaanib pakkuda investoritele vähemalt veerandit ettevõttest.

Kompanii juhatuse esimees Andy Palmer ütles, et mõned aktsionärid tahavad aktsiaid rahaks teha. Börsile minek oleks ettevõttele märgilise tähendusega.

Palmer, kes varem oli Nissani juhatuse liige, ütles, et autotootja laiendab tootevalikut. Tänavu on plaanis müüa 6200-6400 autot, kuid 2020. aastaks peaks ehitatama aastas ligi 10 000 autot.

Kompaniil on igasuguseid pööraseid projekte nagu lendav elektriauto ja isiklik allveelaev.

„Oleme luksusettevõte, mitte kõigest autotootja,“ ütles Palmer.

Ettevõtte paremusele pööramiseks on vaja saada naised autot ostma, kuid see on raske. Ettevõte on müünud naistele 105-aastase ajaloo jooksul vähem kui 4000 autot.

Ettevõtet börsile viies ei karda Palmer brexitit. Aston Martin ekspordib Euroopa Liitu veerandi autotest, kuid nad saavad tulu odavamast naelast.

Ettevõtte poolaastakäive kasvas aastaga kaheksa protsenti, 445 miljoni naelani.