Briti majandusleht: Brüsselis valmib Gazpromiga Balti riikidele pettumuse valmistav kokkulepe

Gazprom on jõudnud Brüsseliga kompromisskokkuleppele, et lõpetada turujõu kuritarvitamise süüdistused ning see tähendab, et Venemaa gaasimonopol on astunud olulise sammu aastaid kestnud Euroopa konkurentsimenetluse lõpetamiseks ilma trahvi maksmata, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.