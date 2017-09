Briti meedia Eesti ID-kaardi probleemist: punased näod ja kurat võtku!

Eesti ID-kaardi turvariski on märganud üks maailma mõjukamaid majandusväljaandeid Financial Times ning Briti tehnoloogiauudiste portaal The Register.

„Punased näod Eestis ID-kaardi turvavea tõttu“ pealkirjastab oma loo Financial Times.

The Register kasutab oma pealkirjas suisa eestikeelseid vandesõnu. „Kurat võtku! Eesti tegi kindlaks turvariski ligi 750 000 ID-kaardil“. „See on üle poole elanikkonnast – digitaalne valitsemine, ahh?“ küsib The Register.

Eesti digimainet kaitseb Financial Timesis Riigi Infosüsteemi ameti juht Taimar Peterkop, kes ütleb: „Eesti digitaalne ühiskond kasutab viimase sõna järgi innovatiivseid tehnoloogiaid. Need uued tehnoloogiad on avalikkusele väärtuslikud ja pakuvad teenuseid, aga võivad tekitada ka riske.“

Financial Times seostab uudise ka kaitseministrite kohtumisega Tallinnas, kus arutatakse küberrünnakute vastu võitlemist. „Ministrid on neljapäeval Tallinnas mitteametlikul kohtumisel silmitsi mitmete stsenaariumidega, mis toovad esile, kuidas nende Balti võõrustajad tahavad sel aastal tõugata digitaaljulgeoleku nende EL-i eesistumise päevakorras ülespoole,“ kirjutab Financial Times.

Financial Times märgib ka, et Eesti uurib innukalt, kas EL-i reegleid kollektiivse julgeoleku ja kaitse valdkonnas saab rakendada kübervallas.

The Register tsiteerib e-residentsuse programmi juhi Kaspar Korjuse e-kirja kasutajatele: „Pärast teavitamist võtsid Eesti võimud viivitamatult tarvitusele ennetavad meetmed, sealhulgas avaliku võtme andmebaasi sulgemine, et minimeerida riski, kuni olukorda täielikult hinnatakse ja arendatakse välja lahendus.“

Eesti e-residentsust omav Briti turvakonsultant Gareth Niblett ütleb The Registerile, et see pole esimene kord, kui e-ID-kaardiga on probleeme.

„Eelmisel aastal tuli hulk kaarte ja sertifikaate uuesti välja anda selle tõttu, kuidas Google Chrome tegi sertifikaadikontrolle ja ka ülemineku tõttu SHA-2-le. See muudab mu kindlaks, et nad saavad ka selle probleemiga hakkama,“ ütleb Niblett.