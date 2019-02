Briti miljardär on jalgpalliklubi müümisega püsti hädas

Spordikaupade müüja Sports Direct asutaja ja juht Ashley ostis Newcastle'i 2007. aastal 134 miljoni naela (153 miljoni euro) eest. Aasta hiljem pani ta klubi esimest korda müüki, sest sattus fännide pahameele osaliseks pärast Kevin Keegani lahkumist treeneri kohalt. Toona aga ostjat ei leitud, kirjutab Bloomberg.

Aastate jooksul on üles kerkinud kuulujutte müügist, kuid tehinguni pole jõutud.

2017. aasta teises pooles läks klubi müüki 400 miljoni naelaga (456 miljonit eurot), kuid allikate sõnul jäid läbirääkimised mõned päevad tagasi katki.

„Ta on varade ostjana väga sihikinel ja agressiivne," ütles investeerimisfirma Shore Capital juht Clive Black. „Aga mis puudutab müümist, siis tundub, et tal on raskusi asjadest lahti laskmisega ja ta paneb oma peas paika hinna, millest ta madalamale ei lasku."