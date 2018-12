Briti nael kukkus 20 kuu madalaimale tasemele

„Ebakindlus on ainus asi, mis tabab naela hetkel," ütles majandusteadlane Kallum Pickering Reutersile.

Neli nädalat järjest languses olnud Briti nael kukkus esmaspäeval dollari vastu 1,6%. Euro vastu langes nael 1,5%.

Analüütikute sõnul peegeldas naela nõrkus esmaspäeval muret Theresa May tuleviku pärast peaministrina ja süvenevat ebakindlust. Ökonomist Silvia Dall'Angelo ütles, et pinge finantsturgudel ja surve ettevõtetelt võiks viia Brexiti leppe heakskiiduni Briti parlamendis.

May põhjendas otsust hääletus edasi lükata sellega, et parlamendisaadikud on nõus suurema osaga kokkuleppest, aga Põhja-Iirimaa küsimus tekitab endiselt vastuseisu.