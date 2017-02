Briti pank: kas president Trumpi otsused toovad kaasa kaubandussõja?

Aasia turule fokusseeritud Briti panga tegevjuhi sõnul toovad president Donald Trumpi otsused kaubanduspiirangute osas kaasa Hiina turu tõusu, kirjutab Bloomberg.

Briti panga Standard Chartered Plc tegevjuht Bill Winters ütles, et pank on juba hakanud kaardistama erinevaid stsenaariume juhuks, kui olukord maailmaturul muutub keeruliseks ja pank satub kaubandussõja keskele, mis peaaegu kindlasti viiks USA ja Euroopa investeeringud Aasiasse, kus Hiina võtaks juhtiva rolli.

"Hetkel on selgelt olukord, kus USA on valinud protektsionistliku seisaku ja kui kaubandusteed pannakse kinni, siis väheneb kogu globaalne kaubandus fundamentaalselt ning investeeringud samuti. Osa maailmast tahab lükata seinad üles ning teine osa on valmis seda ära kasutama," rääkis Winters.

Maailma suurimate pankade juhid hoiatavad investoreid president Trumpi otsuste potentsiaalse mõju eest maailmaturule. Hiinas valitsevad piged Trumpi suunas peale presidendikampaania vältel tehtud süüdistusi, et maailma suurim kaubanduspiirkond kasutab ebaausat kaubanduspraktikat.

Hiina valitsus on palunud ettevõtetel hinnata, kui suuri lisamakse nad suudaksid kanda, juhul kui Ameerika raudse kardina impordile ette tõmbab.

President Trumpi plaan tõsta tariife ja luua töökohti kodumaal, võib anda suure lükka Aasia kaubandusele. Peamiselt Aasia turgudel tegutseva Standard Chartered Plc jaoks on see hea uudis.

Tegevjuhi sõnul ei pruugi tulla täielikku kaubandussõda, kuid ta ootab teatud samme USA administratsioonlt. Hiina on valmistunud vastu astuma USA maksudele, kaaludes võimalust maksustada USA tuntud firmamärgid.

Wintersi sõnul on Aasia ettevõtete käitumine juba hakanud muutuma. "Meie kliendid on võtnud plaaniks mitmekesistada kaubanduspartnerite hulka, et ära hoida kokku kukkumine olukorras, kui Trumpi administratsioon hakkab rakendama protekstionistlikke otsuseid," rääkis ta.