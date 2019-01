Briti suurfirmade juhid teenisid kolme päevaga rohkem kui tavatöötajad aastaga

Mõttekoja High Pay Centre ning personali- ja arendustegevuste instituudi CIPD arvutuste kohaselt teenivad suurfirmade tegevjuhid 133 korda rohkem kui tavatöötaja. Nende töötasu on umbes 1020 naela tunnis (umbes 1140 eurot) ehk 3,9 miljonit naela (4,36 miljonit eurot) aastas, kirjutab The Guardian.

Tegevjuhtidel on keskmiselt 12-tunnised tööpäevad ja Briti töölise mediaanpalga (29 574 naela) teenimiseks peavad nad töötama vaid 29 tundi.

Suurbritannia ametiühingu GMB peasekretär Tim Roache ütles: "See on jälestusväärne. Aasta on kestnud kolm päeva ja rikkad bossid on teeninud juba sama palju kui tavatöötajad terve aasta jooksul."

Möödunud aastal pälvisid paljud Suurbritannia firmad aktsionäride pahameele juhtide liiga kõrgete palkade pärast.