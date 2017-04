Briti tabloid maksab Melania Trumpile kahjutasu

USA esimene leedi Melania Trump võttis vastu Briti tabloidi Daily Mail vabanduse ning kahjutasu selle eest, et väljaanne avalads eelmisel aastal süüdistusi justkui oleks Melania pakkunud 1990. aastatel lisaks modellitööle ka „kaugeleulatuvamaid teenuseid“, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Daily Mail ei avaldanud kahjutasu suurust, kuid majanduslehe andmetel jääb see Melania Trumpi algselt nõutud 300 miljonist dollarist oluliselt väiksemaks.

Briti tabloidi veebileht on viimastel aastatel agressiivselt USA turgu vallutanud. Mail Online’il on kontorid Los Angeleses ja New Yorgis ning riigis töötab väljaande heaks kokku üle 250 inimese.

Veebisaidil on Suurbritannias 29 miljonit unikaalset kasutajat, kuid üle ilma on kasutajaid üle 220 miljoni, mis teeb veebilehes maailma surima inglise keelse veebilehe.