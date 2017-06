Briti valimised tähendasid ühele inimesele olulist rahalist pauku

Londonis uskus üks mees nii väga sellesse, et konservatiivid saavad parlamendis enamuse, et pani William Hilli ennustuskeskkonnas selle peale 70 000 naela. Paraku kaotas ta selle summa, kirjutab Business Insider.

Konservatiivide edu kohalikel valimistel tiivustas nii mõndagi inimest ka üleriigilistel valimistel panuseid panema Theresa May ja konservatiivide peale. William Hill andis teada, et nende keskkonnas pandi mitmeid suuri panuseid sellele, et partei saavutab parlamendis enamuse. Üks neist oli lausa 70 000 naela, teine 36 000.

Suurema panuse panija oleks võidu korjal saanud tagasi vaid 74 375 naela ehk 4375-naelase kasumi. Võib-olla jäi tal mingi asja ostmisel just nii palju puudu. Igatahes kaotas ta kõik.

Oli ka edulugisid. Üks tegelane pani 200 000 naela selle alla, et konservatiivid saavad kõige enam kohti ning ta sai tagasi 220 000 naela.