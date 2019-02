Britid kaotasid mullu petuskeemidesse üle 225 miljoni

Briti finantsjärelevalve asutuse (FCA) andmetel kaotasid sealsed investorid 2018. aastal petuskeemidesse 197 miljonit naela ehk 225,17 miljonit eurot, vahendab Financial Times. Petturid kasutavad järjest enam ohvrite leidmiseks toretsevaid reklaame ja sõnumeid sellistes sotsiaalmeedia keskkondades nagu Facebook ja Instagram.

FCA sõnul kaotasid petuskeemide ohvrid mullu keskmiselt 29 000 naela ehk 33 150 eurot. Ühtlasi kasvas nende ohvrite hulk, kellega võeti ühendust sotsiaalmeedia vahendusel. Kui 2017. aastal oli see osakaal 45%, siis mullu oli see kasvanud juba 54%-ni.

Kuigi viimasel ajal hoiatab asutus britte pensioniskeemide ja nö külma tegevate telefonikõnede eest, mis võtavad sihikule just vanemad investorid, tõdeb FCA, et järjest rohkem petuskeeme liigub veebi ja on muutunud „üha keerukamaks”. Mullu tuvastas asutus, et alla 25-aastastel brittidel oli 6 korda kõrgem tõenäosus sattuda sotsiaalmeedias mõne petuskeemi otsa kui üle 55-aastastel.

„Petturid võtavad potentsiaalsete ohvritega ühendust e-kirja teel, läbi veebilehtede, mis näevad väga professionaalsed välja ning sellistes sotsiaalmeedia keskkondades nagu Facebook ja Instagram,” märkis FCA. See tähendab, et iseäranis nooremapoolsed inimesed peaksid väga ettevaatlikult suhtuma igasugustesse investeerimisvõimalustesse, mis neile pakutakse.

Suur osa 2018. aasta petuskeemidest olid seotud krüptovaluutadega ja investeerimisvõimalustega aktsiatesse, võlakirjadesse ja välisvaluutadesse läbi ettevõtete, kelle tegutsemiseks polnud finantsjärelevalve luba andnud. Need moodustasid 85% kõikidest pettustest ehk olid põhjuseks 5884 juhtumi puhul. Krüptovaluutaga seotud skeemidesse meelitatakse inimesi sotsiaalmeedias tavaliselt läbi mõne kuulsuse.