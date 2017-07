Britid keelavad kõigi bensiini- ja diiselmootoriga autode müügi

Õhu kvaliteedi parandamise programmi osana plaanib Suurbritannia valitsus keelustada 2040. aastal uute bensiini- ning diiselmootoriga autode müügi.

Põhjuseks kartused, et lämmastikoksiid kahjustab tõsiselt inimeste tervist. Valitsus usub, et kehv õhukvaliteet läheb Suurbritanniale läbi kaotatud tootlikkuse igal aastal maksma 2,7 miljardit naela, kirjutab The Guardian.

„Kehv õhukvaliteet on Suurbritannias tervisele suurim keskkonnarisk ja valitsus kavatseb lühikese ajaga ette võtta tõsiseid samme,“ teatas valitsuse pressiesindaja.