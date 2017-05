Britid teenivad eBays uusi rahatähti müües varandusi. Üks erilise seerianumbriga viienaelane osteti 50 000 naela eest

See on üldteada, et kollektsionäärid püüavad saada võimalikult väikese seerianumbritega rahatähtede omanikuks. Seekord maksti 50 000 naela uue viienaelase plastikust rahatähe eest, millel on huvitav seerianumber, kirjutab Birmingham Mail.

Hiigelsumma eest müüdud rahatähe seerianumber on AK47 489327.

Müügiedu on meelitanud tuhandeid müüma oma viienaelaseid internetioksjonitel.

Kõige väärtuslikumaks peetakse uut viienaelast rahatähte, mille seerianumber on AA01 000001. Bank of England kinkis selle rahatähe kuningannale. Sama seerianumbriga AA01 on veel 999 999 viiest rahatähte.

Harudlaste rahatähtede müügiga tegeleva firma Warwick & Warwick töötaja Cottrial ütles, et see 50 000 naelane hind sellise rahatähe eest on ikka uskumatu.

„Selle summa võiks maksta vaid kuningannale kingitud rahatähe eest,” lausus ta ja lisas, et tänapäeval pannakse kõike eBaysse müügile ja proovitakse õnne. Tegevus on spekulatiivne ja hinnad liiga kõrged.

„Ma arvan, et tulevikus kukub hind järsult,” lausus ta. „Tõenäoliselt on 2017. aastal maksimaalne hind, millega müüa viienaelast on sada naela. Ma soovitaks proovida müüa 200 naelaga.”