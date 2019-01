Britid valisid Ryanairi halvimaks lühiliinidel lendavaks lennufirmaks

Suurbritannia tarbijaühingu Which? küsitluses osalenud 7901 inimest andsid odavlennufirmale hinnanguks vaid 40%. Ryanairile anti kõige madalamad hinnangud kategooriates, mis puudutasid pardale minekut, istmete mugavust ning lennukis pakutavat toitu ja jooke, kirjutab Sky News.

Küsimusele, millise lennufirmaga nad enam ei lendaks, vastasid 70%, et Ryanairiga.

Ryanairi pressiesindaja ütles, et küsitlus ei võtnud arvesse piletihindu, mis on tema sõnul kõige olulisem Suurbritannia tarbijatele. Ta tõi välja ka, et Ryanairi piletihinnad moodustavad vaid väikese osa nendest summadest, mida peab välja käima kui lennata tarbijaühingu poolt soovitatud firmadega.

Kõige paremad hinnangud said Aurigny (81%), Swiss Airlines (80%) ja Jet2 (75%). Odavlennufirma Easyjet sai hinnanguks 63%. Kokku oli nimekirjas 19 ettevõtet.