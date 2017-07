Brittide majandusel tõsine pidurdamine

Suurbritannia sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvas teises kvartali aasta varasemaga võrreldes 1,7%.

Esimeses kvartalis oli kasv olnud 2%.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et riigi majandus on sel aastal näidanud aeglustumise märke, sest nelja aasta kõrgeimal tasemel inflatsioon on tarbimist pidurdanud.

Suurem osa teise kvartali kasvust tuli teenuste sektorist, mis kasvas aasta esimese kolme kuu 0,1% asemel nüüd 0,5%. Teenuste sektor annab Suurbritannia majandusest veidi alla 4/5.

Suurimad pidurid olid ehitus ja tööstus, mis vähenesid vastavalt 0,9% ja 0,5%.

Teenuste järel oli paremuselt teine filmitööstus, mis kasvas teises kvartalis 8,2% ning lisas SKTsse 0,07 protsendipunkti.

ONSi analüütik Darren Morgan tõdes, et Briti majandusel oli aasta esimeses pooles märkimisväärne aeglustumine.

IMF kärpis sel nädalal esimest korda pärast Brexiti hääletust Suurbritannia majanduskasvu ootust ning prognoosib tänavuseks SKT kasvuks 1,7% aprillis loodetud 2% asemel.