Brittide oluliste kaupade ja teenuste tabelist kukkusid välja ajaloolised tooted

Laste nälg tõukerataste järgi mõjutab edaspidi seda, kuidas britid mõõdavad oma elukallidust, kirjutab BBC. Olulisest tabelist kukkusid viimaks välja ka vanakooli mobiiltelefonid.

Britid mõõdavad oma inflatsioonitaset 700 kauba ja teenuse hinna abil. Sel aastal lisandusid sellesse nimekirja näiteks laste tõukerattad ning välja kukkus vana hea kiik.

Britid jälgivad 700 toote ja teenuse hinna kõikumist kokku 20 000 kaupluses, et arvutada inflatsiooni. Sellesse ostukorvi lisandusid ka gin, taimset päritolu piim (näiteks soja- ja mandli-), meeste fitnessisärk ning täiskasvanutele mõeldud mosaiikmõistatused.

Gin on valikus tagasi pärast 13-aastast pausi. Selle taga on väiketootjad, kes on joogi taas populaarseks muutnud.

Korvist on kadunud magusad alkohoolsed joogid, tavalised mobiiltelefonid ning mentooliga sigaretid.

Korvi sisu vastab sellele, millised on inimeste tarbimisharjumused.

Britid ise leiavad, et kiige asendamine tõukerattaga on selge näide sellest, kuidas on muutunud see, mida lapsevanemad lastele kingivad. Tõukerattast on ametnike hinnangul saanud igapäevane kaup.

Eelmisel aastal lisandusid ostukorvi kohvikapslid ja kiiresti valmiv riis. Need näitavad trendi valmistoidu- ja joogi suunas. Samal aastal kukkusid tabelist ööklubide piletid ja ülesalvestatavad DVD-d.