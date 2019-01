Browder: Danske juhtum on jõudnud Eestis rahvusliku kriisi tasemele

Venemaal suurt äri ajanud ja lõpuks president Vladimir Putinile ette jäänud Bill Browderist on pärast tema advokaat Sergei Magnitski tapmist Venemaa vanglas saanud üks vihasemaid Kremli kriitikuid ja musta raha jälje ajajaid. Browder ootab Euroopa Liidult Magnitski seadust ja samme rahapesuvastase võitluse tõhustamiseks: pikemaid kuriteo aegumistähtaegu, raha seaduslikkuse tõendamise kohustust ja keskset organisatsiooni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Euroopa Liidus peaks olema keskne asutus, mis kogub finantsinformatsiooni ja see organisatsioon ei peaks koguma infot lihtsalt niisama uurimise eesmärgil, vaid ka kriminaalprotsessi tarbeks. Need tõendid peaksid olema kasutatavad süüdistuse esitamiseks," rääkis Hermitage Capital Managementi juhatuse esimees Bill Browder.

Vastates küsimusele praegu käimasolevate uurimiste kohta, ütles Bill Browder, et ta usub, et sellel on lõpuks tulemused.

"Me alustasime Eesti prokuratuuriga aastaid tagasi ja midagi ei juhtunud, aga ma arvan, et nüüd on see jõudnud rahvusliku kriisi tasemele. Ma tean, et peaminister on kaasatud ja et on olemas suur motivatsioon midagi ära teha. Ma arvan, et see on nüüd jõudnud tasemele, kus midagi juhtub," ütles Browder.