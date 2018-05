Brüssel plaanib Eesti eurorahasid veerandi võrra vähendada

Poola arenguminister Jerzy Kwiecinski hoiatas, et sellised kärped on täiesti ebaõiglased ning see tähendab, et eelarvekõnelused lisavad lääne- ja ida suunaliste pingete lõkkele euroliidus vaid hoogu juurde.

Eesti, Leedu, Tšehhi ja Ungari rahastus väheneks 24% ehk pea veerandi võrra.

Kontrastiks, finantskriisis tõsiselt räsida saanud lõunapoolsete liikmeriikide rahastus aga suureneb, seda olukorras, kus ühtekuuluvuspoliitika meetme rahad kokkuvõttes vähenevad. Nii suureneb Hispaania rahastus 5% 34 miljardi euroni. Kreeka rahastus 8% 19,12 miljardi euroni ja Itaalia rahastus 6,4% 38,6 miljardi euroni.