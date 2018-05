Brüssel plaanib uut Euroopa laenuväärtpaberit

Euroopa Liit Foto: Georges Gopet, AFP/Scanpix

Brüssel plaanib sel nädalal välja tulla eurotsooni uue võlainstrumendi plaaniga, mis peaks pankadel ning valitsustel aitama finantskriisid paremini üle elada. Samas on rikkamad riigid plaanile vastu, sest kardavad, et neil tuleb vaesemate riikide laenamine kinni maksta, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.